En plena guerra con su ex, Fabián Cubero, porque no la saludó por el "Día de la Madre", Nicole Neumann sorprendió en sus redes sociales con un profundo mensaje que acompañó con unas postales muy sensuales. A cara lavada, en la cama y desnuda, pero tapándose sus partes íntimas con almohadas, la modelo escribió: "El cuerpo y la desnudez son algo natural y sano. Ama tu cuerpo, amate, come a conciencia, ejercitalo, mimate. Tu cuerpo es tu hogar, tu templo… todos deben llegar descalzos, con amor y sin prejuicios. Y cuando se vayan, dejar todo ordenado".