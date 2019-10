¿Vicuña invitado al casamiento?

La inminente boda de Pampita y Roberto García Moritán el próximo 22 de noviembre será, sin dudas, la fiesta del año. La pareja, que decidió contraer matrimonio a dos meses de oficializar su noviazgo, celebrará su amor con una fiesta íntima en el Palacio Sans Souci y varios famosos se han mostrado sorprendidos por ser invitados después de la medianoche debido al poco espacio en el salón elegido. Sin embargo, la lista de invitados tendría una bomba que supera cualquier enojo: Sofía Zámolo aseguró en Incorrectas que su colega invitó nada menos que a su ex, Benjamín Vicuña, y su actual pareja, China Suárez. “Tengo un dato: tengo entendido que están invitados la China, Vicuña y Milagros Brito”, aseguró la modelo, quien también sumó a la ex mujer y madre de los dos hijos de Roberto, con quien el empresario tiene una gran relación. “Están invitados a los 18.45. No creo que vaya Magnolia, sí van los hijos de Pampita y Roberto”, agregó Sofía, sorprendiendo a sus compañeras de panel ya que la relación entre Benjamín, la China y Pampita es noticia desde que protagonizaron un verdadero escándalo cuando la top se separó del galán a fines de 2015. Pero, según la información de Zámolo, hoy el vínculo sería el mejor.