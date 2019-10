¿Botinera?

Wolanski también ha detallado el contenido de estos mensajes: "Uno me envió emoticonos de corazón, y el otro me dijo: 'Te he visto en el partido'". La estadounidense tampoco ha tenido reparos a la hora de confesar que no tenía ni idea de quiénes eran los futbolistas hasta que no se metió en sus perfiles. "No respondí porque ya tengo novio", remató la modelo, que también ha hablado extensamente sobre los provechos que pretende extraer de su abrupta celebridad.