Alejada de su rol como actriz de televisión y enfocada en su carrera musical, Ángela Torres sorprendió con picantes declaraciones sobre su vida sexual. La joven de 21 años reveló una insólita "virtud" que tiene sobre los hombres: adivinar el tamaño de sus penes. La actriz aseguró que al ver a un varón puede descubrir cómo tiene su miembro sin verlo. Además, fue por más y afirmó que puede brindar detalles sobre su longitud y grosor, incluso darse cuenta si hay o no buena higiene. ”Yo sé exactamente cómo tienen las pi... los hombres, pero no lo puedo decir en cuanto a centímetros”, expresó la hija de Gloria Carrá. Sin esperarlo, "La Faraona" la retó a que acierte la medida correcta de su genital. “Creo que tu cho... de pronto puede ser medio así”, aseveró Torres mientras separaba sus manos por una distancia de casi veinte centímetros. Sin embargo, Cirio le contestó que le había errado ya que, según él, la tiene “más chicona”. “Yo sé exacto. Muchas veces puedo saber si tiene olor o no tiene olor, si es finita o si no es finita, si es gorda… lo puedo ver, lo puedo ver en la persona. Le puedo pifiar, obviamente, pero sí”, cerró la cantante.