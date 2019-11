Wanda Nara sorprendió a sus más de cinco millones de seguidores de Instagram con una foto sin maquillaje. La mediática suele mostrarse impecable en sus posteos. Por lo general utiliza abundante máscara de pestañas para realzar su mirada y labiales suaves, aunque a veces elige los tonos rojos para no perder el glamour. Sin embargo, mientras recorría las calles de París, la rubia decidió fotografiarse a cara lavada con la Torre Eiffel a su espalda. "No make up", escribió Wanda (sin maquillaje en inglés).