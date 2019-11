Un día después de la mediación que tuvo con su ex marido Javier Naselli en Tribunales, Vicky Xipolitakis rompió en llanto en una entrevista que le dio a Luis Ventura junto a su hermana. “Yo a veces me siento muy sola y me quiebro”, empezó diciendo, visiblemente angustiada. “Me quedaron muchas cosas a mi responsabilidad. Sola. Tengo una familia que, gracias a Dios, es incondicional y unos amigos que son unos ángeles” , aseguró, empezando a llorar. “A mí me da vergüenza y no me gusta dar lástima en televisión, pero yo soy humana igual que todos y por eso lloro. Tengo corazón y soy mamá. Por eso la boludez con Stefy, que la entiendo y algunas veces peleamos, yo ya no estoy más para boludeces. Me hice madura a los golpes. Yo era una nena que siempre jugaba, feliz. Sigo siendo alegre porque me educaron de esa forma”, dijo, entre lágrimas. “Esto necesito que se alegre urgente. Cambié de abogado y fue decisión mía. Yo a Burlando le dije ‘Fer, ¿qué querés que digamos? Obvio que no quiero que quedes mal, sos mi familia’. Fue por decisión mía. Hace tres meses que yo no veo un peso y ahora cambié de abogados porque voy a litigar en Estados Unidos como en Argentina”, confesó, desconsolada mientras miraba directo a la cámara. “Le pido al señor juez que haga justicia porque acá hay una madre que está sola”, aseveró, conmovida. “Quiero justicia y también creo en la Justicia divina. Confío en Dios porque Dios nunca me deja y yo soy buena gente. Los que me conocen lo saben. Siempre fui muy aniñada. Jodimos, boludeamos, nos cag… de risa y perdón por las palabras, estoy siendo 100% natural. Hoy soy una persona que maduró y soy una mamá que va al frente. Ya no me va el boludeo. Son etapas de mi vida”, finalizó, desconsolada.