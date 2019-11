Contra la trombofilia

Mientras que atraviesa su octavo mes de embarazo, donde tendrá a Emma, fruto de su relación con Francisco García Ibar. Eugenia Tobal publicó un video muy emocionante en las redes sociales que superó los 100 mil likes. En este tierno posteo, que consiste en diferentes fotos, se ve a la artista junto al padre de su hija y dos perros labradores, en el medio de unos pastizales. “En un atardecer dónde el sol hacía su magia, y nosotros solo disfrutamos de ese show. Los momentos mágicos hay que disfrutarlos, así: simple y genuino, sin más.”, redactó la futura madre de la pequeña. Además, en estas imágenes familiares, se ve la panza de Tobal con hematomas en el costado y Eugenia, no olvidó de explicar a que se debían estas marcas. “Les cuento que los moretones que se ven en mi panza son por los pinchazos de heparina que me doy cada mañana a las 10 am ¡para que mi beba esté bien!”, comentó en su publicación y agregó: “Trombofilia", un factor de riesgo que consiste en la propensión a desarrollar trombosis como consecuencia de diferentes trastornos de coagulación, acompañando la palabra por la frase: “Si se puede”. El domingo pasado, la mujer que se convertirá en madre a los 42 años, había publicado otra foto donde mostraba su embarazo y en esta imagen también se veían sus moretones. En este posteo también dejo una reflexión para su millón de seguidores. "Aprendí que: no existen los errores, existen las lecciones. Que no existen los problemas, sino las bendiciones. Que no existen los finales, existen las transformaciones. Aprendí que todo es energía y tú eliges donde la pones”, expresó la ex novia de Nico Cabré. A tan solo seis semanas de dar a luz, la pareja de Francisco tomò la decisiòn de despedirse de Cocineros de Noche, el ciclo gastronómico que venía conduciendo todas las noches, por la difícil situación que atraviesa su madre, Ofelia, quien desde hace tiempo lucha contra un cáncer de boca. “No quiero explayarme mucho porque si no voy a llorar. Estoy muy sensible. Fue una semana un poco revoltosa para mí, estuvimos acompañando mucho a mi mamá que está atravesando una enfermedad que la tiene a maltraer. Por suerte está ahí, batallándola como sabe hacer ella, con su fuerza y su energía”, expresó la ex Los Únicos, la semana pasada en el programa nocturno.