El fanatismo de Nicolás Cabré (39) por running se lo contagió a Laurita Fernández (27). La actriz de Departamento de soltero publicó una foto con su pareja tras finalizar una carrera, la primera de su vida, a los besos con el actor. “Lo que uno hace por amor...”, empezó diciendo en el posteo que hizo en Instagram, donde aparece junto Nico, ambos con ropa deportivo a puro romance tras llegar a destino. “Amo el deporte. Pero siempre odie correr. Era de las que decía no corro ni a la esquina. Novio y hermana me anotan en una carrera de sorpresa, y casi elijo quedarme durmiendo”, escribió la bailarina. Sin embargo, Laurita terminó disfrutando la experiencia: “Fui de caradura, a pasarla bien, creyendo que iba a terminar caminando atrás de todo, y parando en la mitad. Pero fue una mañana diferente. Divina. ¡No sólo terminé la carrera sino que me siento con mucha energía para hacer la función hoy a la noche! Quizás para algunos es una pavada, pero correr 10 km era algo que jamás me creí capaz de hacer. Y creo que de eso se trata, de ponerse una meta y de intentarlo, no dejar que la cabeza te juegue en contra, no aflojar, y por sobre todo, estar rodeada de hermosas personas”, finalizó.