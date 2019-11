A mediados de agosto, China Suárez protagonizó fuertes rumores de crisis con Benjamín Vicuña y el actor chileno incluso admitió el cimbronazo que logró superar la pareja. Sin embargo, en los últimos días volvieron a aparecer las versiones de que la pareja no estaría atravesando su mejor momento. De hecho, Zaira Nara, cercana a la China, desestimó estos rumores que comenzaron a circular por las redes: “¿Pero cuántas crisis les inventan? Los veo re bien. Es tan fácil inventar una crisis. Yo no me quiero meter... pero no suspendieron la boda. Todo esto que leí en Twitter no tiene ningún fundamento”, aseguró. Ahora, una publicación de la protagonista de Argentina, Tierra de Amor y Venganza a través de Instagram Stories volvió a llamar la atención sobre su relación con Vicuña. La joven publicó el texto de Lucía Herazo llamado Amor propio, que dice: “Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor; pero no fue así, ocurrió algo mejor, me encontré a mí misma y ya no hubo nada ni nadie que pudiera reemplazarme”. La pregunta que surgió entre sus seguidores ante esta reflexión sobre el amor no tardó en llegar: ¿está todo bien con Benjamín?.