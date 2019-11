Tras la separación de Flor Vigna y Matías Napp, surgieron los rumores sobre una posible reconciliación de la actriz y su anterior ex, Nico Occhiato, quien alimentó dichas versiones al mencionarla en una historia de Instagram. El conductor, que participa del Bailando 2019, quiso mostrarles a sus dos millones de seguidores que había ensayado junto a su equipo hasta las doce y media de la noche. En las imágenes, aparece junto a su coach y su compañera, Florencia jazmín Peña. Sin embargo, en lugar de escribir la cuenta de Instagram de la bailarina que lo acompaña en el certamen, puso la de Flor Vigna (@florivigna), dejando entrever el furcio, o el acto fallido, que tuvo con ambos usuarios. Minutos más tarde, y después de recibir cientos de mensajes que le marcaron su equivocación, eliminó el posteo y volvió a grabar otro video mencionando de manera correcta la cuenta de su partenaire, @florjazminpe. “No podemos más, viejo", es lo primero que indicó en las nuevas imágenes que publicó. “En la historia anterior pifié. Perdón, estoy quemado. No podemos más”, justificó sobre el error que había cometido previamente. Luego de mostrar al coach, su compañera bromeó al manifestarse ofendida por lo que había sucedido: “Mirá, a mí no me hables”, le dijo provocando la risa de los presentes. A la izquierda: la primera historia que publicó Nicolás Occhiato mencionando a Flor Vigna; a la derecha: la correcta, haciendo referencia a su compañera, Florencia Jazmín Peña (Instagram). Ante las versiones que surgieron –incluso hubo quienes sostuvieron que la ruptura con Napp había sido por ese motivo–, Flor Vigna aclaró cuál es su situación actual. “Con Nico no hay reconciliación ni acercamiento. Son todas suposiciones, pero estamos muy lejos de eso”, aseguró la actriz que continúa en el certamen junto a Facu Mazzei y su coach –y ahora ex– Mati Napp. También aclaró que su separación “fue en buenos términos” y calificó al conductor como “muy buen pibe”. “Se habrá equivocado y después lo corrigió”, deslizó sobre el posteo fallido que Occhiato hizo en Instagram, y agregó que no habló con el conductor al respecto. Se limitó a “dejar pasar” la notificación que le llegó al notar que su ex la había mencionado en la red social ya que entendió que la intención de él era hacia Florencia Jazmín Peña. Flor Vigna y Nico Occhiato estuvieron en pareja durante cinco años, superaron una crisis que atravesaron en 2018 y en marzo de este año decidieron ponerle punto final al noviazgo. En agosto, la bailarina comenzó una relación con su coach, Mati Napp, pero en las últimas semanas ambos confirmaron que no había funcionado. “Nosotros elegimos estar juntos y también elegimos poder separarnos porque intentamos que esas diferencias sean similitudes, pero estábamos perdiendo el ser genuino. Si quiero ser igual que vos y vos igual que mí… No tiene que ser algo obligado”, explicó la actriz en la pista de ShowMatch. Al finalizar su participación en el certamen que conduce Marcelo Tinelli –del cual ya se consagró campeona en dos ocasiones–, en enero 2020 Flor Vigna regresa al teatro con la nueva temporada de Una semana nada más, la exitosa obra teatral que protagoniza junto a Nico Vázquez y Benjamín Rojas en el Teatro El Nacional.