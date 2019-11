Dulzura total

Eva De Dominici atraviesa momentos de pura felicidad tras el nacimiento de Cairo, el hijo que tuvo con Eduardo, hermano de Penélope Cruz. Tal es así que se encuentra alejada de la actuación por estar enfocada a la crianza del pequeño.En esta oportunidad, la ex "Chiquititas", que vive en Estados Unidos, organizó una tarde de merienda con su abuela, Ñata, y retrató el tierno momento familiar. "La abuela Ñata con Cairito, su primer bisnieto. Este es el verdadero rock and roll", expresó Eva junto a la imagen donde se la ve sosteniendo en brazos al pequeño, mientras su abuela los abraza. La dulce postal recibió más de 100 mil "Me Gusta" y miles de comentarios.