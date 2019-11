Nueva vida

Rocío Robles (26) es una de las tantas figuras argentinas que descubren en México un segundo hogar. Así lo dejó entrever la exbailarina de ShowMatch en su paso por Pasapalabra, el programa que conduce Iván de Pineda en eltrece, en el que, además de jugar, aprovechó para actualizar a los televidentes sobre su presente laboral, que la tiene de lo más contenta. "Estoy trabajando en una agencia allá", contó la modelo y aclaró que allá no tiene horarios fijos, como le sucedía en la Argentina. "Hay muchos eventos. Está buenísimo porque tenés que estar un rato, te hacen unas fotos y te vas. No te tenés que quedar hasta que termina el evento o subir cosas a Instagram", se explayó Robles. Además, destacó la buena paga y dijo: "No sé cómo no me fui antes. La verdad es que estoy muy bien". Lejos de los escándalos mediáticos del pasado y con un perfil mucho más calmo desde que se puso de novia con Nazareno Marcollese (40), abogado y representante de futbolistas, Robles reparte sus días entre la Argentina, México y Nueva York, y se felicita por haber tomado la buena decisión de haber hecho pie en el extranjero.