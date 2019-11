"No me da bola pero ya chapamos"

Deflina Chaves la rompió este año al frente de Argentina, tierra de amor y venganza, donde formó una pareja inolvidable con Albert Baró. Justamente, esa química hizo que los rumores de romance con el actor español fueran constantes a pesar de las desmentidas de ambos. Delfina negó una vez más el supuesto affaire: “No es mi novio, igual me hubiese encantado engancharme con mi compañero de tira, hubiese sido espectacular”. Al ser consultada sobre qué hacer cuando te inventan un romance, Chaves aseguró: “Creo que cuando tenés la carta de la verdad, sabés que no estás con el pibe y no tenés nada que ocultar, es re poderoso. No me pongo nerviosa porque sé que no estoy mintiendo y no tengo nada que ocultar. Sí me parece increíble la insistencia, que la gente siga insistiendo en que estemos juntos. ¿Por qué ocultaría si estuviera con él? Lo blanquearía y punto”. Luego de confiar que es muy “enamoradiza”, Delfina no dudó cuando le preguntaron si “gusta de alguien”: “Sí. No me da bola. Es argentino, no es actor ni músico. ¡No voy a hablar más!”, expresó entre risas. Pero en tren de confesiones respondió que sí había “chapado” con él y que tiene menos de 40 años. Días atrás, Delfina se mostró muy divertida con Mariano Balcarce, el exnovio de Pampita, en una fiesta de Halloween y las versiones de romance no tardaron en llegar. ¿Será él?.