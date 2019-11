El 14 de junio, tras algunas idas y vueltas amorosas, Virginia Gallardo (32) pasó por el Registro Civil de la mano de Martín Rojas (33), empresario con quien lleva 5 años de amor. Dos días después, los recién casados tuvieron la ceremonia religiosa, en la que la panelista de Polémica en el bar dejó fluir sus emociones. "Fue hermoso. Tuve ceros nervios, pero estamos muy felices, con toda la familia y los amigos acá presentes. La verdad, estamos contentos. ¿Si me emocioné? Claro, yo soy llorona", dijo Gallardo. El tiempo pasó, el rumor de la dulce espera comenzó a sonar y Virginia fue la encargada de confirmarlo en Instagram, junto a una bella postal, en la que está formando un corazón con la mano de Rojas sobre su pancita maternal que ya comenzó a asomar. "Bueno, dado a que tengo mucha gente preguntando y eso solo demuestra el respeto y el cariño que me tuvieron siempre, ¡sí, vamos a ser padres con @martorojas! Primera vez que no sé bien qué decir, solo que nos explota el corazón de amor y felicidad. Gracias a todos", anunció Gallardo, sin disimular la alegría que está viviendo con su pareja.