Maltratada

"Él me llamaba gorda adelante de todos sus amigos. Si yo era la primera en ir a buscar comida, él me decía: '¡Mírate, estás tan gorda!'. Me decía que comía demasiado, justo antes de ir a servirme. ¿Quién le hace eso a una mujer?", contó. En otra oportunidad, el piloto llegó a ser aún más insultante. Hamilton se burlaba y la comparaba con Oompa Loompa y le recriminaba por usar el inodoro incorrecto cuando estaba en su casa del sur de Francia. Debido a estos sucesos, Verónica decidió terminar la relación. La modelo cuenta que ella tenía la ilusión de ser la pareja formal de Lewis Hamilton y, en el momento que se dio cuenta que él solo la quería para tener sexo, lo dejó y no volvió a frecuentarlo.