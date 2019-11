Natalie Pérez disfruta de un gran presente laboral gracias a su papel en la tira "Pequeña Victoria" de Telefe, también protagonizada por Inés Estevez, Julieta Díaz y Mariana Genesio Peña y por la película "Amor de película" junto a Nicolás Furtado. La actriz además reveló que se separó recientemente de Ramiro Gayoso y que se encuentra soltera. "Un día me desperté, eran las 8.30 de la mañana y estábamos discutiendo. Y me dije: 'No podemos discutir a esta hora'. Y me fui. Ya cuando te peleás a esa hora no tiene sentido", reveló tiempo atrás. Ahora, Natalie sorprendió a todos sus seguidores con una infartante foto completamente desnuda. ”Papá, no se me ve nada. Tranqui", bromeó en Instagram. En la imagen se la ve primero con una malla enteriza y luego sin nada de ropa y tapando sutilmente sus partes íntimas con el marco de un cuadro y una valija antigua.