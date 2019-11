Los fans de Shayk se han cansado de ver cómo sus figura siempre está en entredicho (su haters la acusan de utilizar siempre demasiado Photoshop) y ha decido hacer circular por las redes una imagen para callar bocas. Y es que no es otra en la que aparece la modelo rusa con un diseño del polémico diseñador Thierry Mugler con el que parece que Irina haya utilizado la técnica del body paint. Un modelito que ha generado muchos comentarios. Eso sí, a diferencia de otras ocasiones, todos ellos han sido positivos: “Qué guapa es Irina Shayk”, “Yo no se porqué Cristiano Ronaldo la dejó escapar”, “Es una belleza”, Qué mirada y qué cuerpazo” o “Yo no entiendo quién puede ser capaz de criticar a esta mujer” son tan solo algunos de ellos. Parece que el objetivo de sus seguidores se ha cumplido.