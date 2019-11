¡Buena onda!

Amante de los animales, Paula Chaves fue protagonista del reencuentro de un perro con su dueña, a más de un año de haberse perdido. A través de Instagram Stories, la conductora compartió la historia de cómo Lampi volvió a los brazos de Isabel. Todo comenzó cuando Paula avisó en sus redes sociales: “Macho encontrado en La Horqueta. ¿Me contactan si alguien lo reconoce?”. Así fue que le llegó el mensaje con los datos certeros de los dueños del animal, por lo que después Paula publicó una serie de videos relatando su alegría. “Pareciera que todo tiene que tener un final feliz. Encontramos a los dueños de Lampi. Se perdió hace un año y medio en Parque Leloir. Su dueña es una señora mayor que lo había dejado al cuidado de alguien que no supo cuidarlo bien. No sabemos cómo sobrevivió todo este tiempo, pero es él, acabo de hablar con su dueña y todas las características que me dijo son las que tiene Lampi”, contó Paula. El momento de pura y plena felicidad quedó registrado en fotos, y la esposa de Pedro Alfonso describió: “Ella es Isabel, que jamás dejó de buscarlo. Se lo dejó a su cuñado para que se lo cuide y se le escapó. Un año y medio después, el universo quiso que yo lo vea. Dudé en levantarlo porque posta no puedo con Luján y los bebés. Pero algo me dijo que sí. Pegué la vuelta y lo levanté”. La mujer por su parte también agradeció el gesto de Paula Chaves: “Gracias por levantar a Lampi de la calle, cuidarlo y difundirlo. Junto con @inchu_21 hicieron posible el reencuentro… y me enseñaron que las señales y los milagros existen”.