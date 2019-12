Hace dos meses, la relación entre Jimena Barón y su ex, Daniel Osvaldo, que también es el padre de su hijo Morrison, cambió por completo. Antes no se podían ni ver, pero actualmente comparten horas juntos por el bien del pequeño que tienen en común. Tal es así que el niño terminó el jardín y sus padres estuvieron presentes para acompañarlo en este fecha tan especial. Lejos de peleas y reproches, la ex pareja se fotografió con Momo y se mostró muy sonriente. "Vamos carajo los padres y momo feliz", escribió junto a la foto la actriz y cantante, quien acaba de lanzar su tema "Taxi Voy", en su cuenta de Instagram. Hace un tiempo, surgieron fuertes rumores de que el ex jugador y Gianinna Maradona estarían en pleno romance. Sin embargo, Jimena dejó muy en claro que no le importa. "No me jode nada, que el resto haga lo que quiera", había expresado.