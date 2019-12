"Ahora espero el casamiento"

A finales de octubre Ailén Bechara (29) se fue de viaje por Europa junto a Agustín Jiménez (33) y Francisco (1 año y 5 meses), el hijo que tienen en común. De paseo por España e Italia, las vacaciones familiares resultaron mucho mejores de lo que la modelo se habría imaginado.“Estuvimos los tres de vacaciones. Acá estoy. Y mirá, ¡me comprometí!”. “Estoy comprometida. Ahora estoy esperando el casamiento”. “Fue cero romántico, cero velas. Nada. Fue común, pero estoy feliz igual”, afirmó entre risas sobre el planteo, que llega a tres años de relación. Ailén se explayó: “El pedido de compromiso fue el 8 de noviembre en Milán, cuando estábamos solos luego de la cena. A su modo me mató de amor". Al final, Ailén Bechara concluyó: "Todavía no tenemos la fecha, pero esto es un paso adelante. Lo que sí me gustaría es que nos casemos en una época en la que puedan venir los futbolistas que representa Agus, porque son como sus hermanos. Además, con él siempre tuvimos la idea de que sea Fran quien nos lleve los anillos hasta el altar".