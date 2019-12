Familia unida

Están separados hace unos meses. Pero la ruptura de pareja, que según ella fue en muy buenos términos, no impidió que Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto compartieran juntos la emoción de ver a su hija Moorea (3) finalizar su primer año de jardín. "Nuestra pequeña egresada. Sos un ángel, hija. Tenés que estar agradecida por la increíble mami que te tocó", escribió el arquitecto, conmovido y cariñoso, en la publicación que subió a su cuenta de Instagram, a la que le sumó emojis de guiños y corazones. La modelo también expresó sus sentimientos en sus redes junto con fotos del momento y también arrobó al padre de su nena. "Qué emoción. Hoy le entregaron el diploma a Moorea. Feliz de verte crecer, un resumen de la hermosa mañana compartida acompañando a nuestra princesa @rodrifp". Tesouro viene de desmentir un affaire en la boda de Pampita con uno de los invitados de Roberto García Moritán. A la vez, se desvinculó de las versiones que aseguran que hubo algo entre ella y Matías Tasín, ex de Nicole Neumann y de Jimena Barón. “Ya me cansé de desmentirlo. La verdad es que no estamos. Tenemos un grupo de amigos, nos llevamos súper bien, pero Mati está soltero y es un barrilete, un copado", aseguró.