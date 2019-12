Furiosa con un seguidor

Melina Lezcano estalló de furia contra un seguidor de Instagram que le dejó un mensaje fuera de lugar tras publicar una foto en bikini. "Yo me preguntó, se muestran así con la con.... en primer plano y si le decís algo, sos un acosador....decidan: o les gusta mostrar y te arriesgás a cualquier grosería o no te mostrás más así viejo ... a estas minas no hay por... que les venga bien", escribió el hombre. Rápidamente, la cantante de "Agapornis" le respondió, sin ponerse colorada: "¿Qué dice? Yo no me arriesgo a nada, me muestro como se me cantan los ovarios. Vos, en cambio, te arriesgás a quedar como un machirulo asqueroso con este comentario. Retrógrado".