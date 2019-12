Picante con Arana

Romina Gaetani estuvo alejada de la televisión durante dos años. en los cuales se dedicó a su carrera musical junto a la banda “La Rayada”. Mientras que crecía en ese ámbito, Facundo Arana compartió un delicado posteo acerca de su compañera. Allí mismo, el actor recomendaba un tema que había lanzado la artista acompañado con una reflexión dedicada a sus 574 mil seguidores, donde hablaba del pasado de su colega. “Me atrevo a recomendar esto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio arte. Hasta me dolió verla sufrir tanto en carne viva. No podía creer la intensidad que parecía que iba a terminar como terminan tantos iluminados que no pueden convivir con aquello que no pueden manejar realmente. Pensé que se iba a morir. Que su cuerpo no iba a aguantar". Luego, la comparó con artistas musicales que habían sufrido sobredosis: “Como Janis Joplin o Amy Wine House. Ni menos ni más. No creo que le guste lo que escribo. Se lo dije a ella en la cara. Pasó por el infierno. Y ahora vuela libre pero se quedó por acá”, escribió el protagonista de Pequeña Victoria, cuando se estrenó el videoclip "De una pasión". Sin embargo, Gaetani regresó a la actuación con la novela Simona. Y ahora, estará en la temporada de verano de Villa Carlos Paz, con la obra Perfectos Desconocidos. En este retorno, la actriz estuvo frente a las cámaras y aprovechó el momento para hablar de la publicación que realizó su colega (la cual fue borrada por Arana): “Yo lo único que tengo que decir al respecto es que le agradezco a Facundo por la difusión del videocliop. No me molestó (la publicación). Es Facundo… No tengo nada que decir del tema. Amy Winehouse y Janis Joplin son muy buenas cantantes como para compararme con ellas”, expresó con una mirada cómplice. Por otro lado, la actriz habló y profundizó acerca de su relación con su colega, con quien compartió elenco en Noche & Día: “No volví a hablar, lo conozco. He tenido varias charlas con Facundo. Mientras hice Noche y Día e incluso después. Entonces, a veces no hace falta levantar el tubo. No me movió la aguja (el posteo). Es algo que él cree que vio. Mi relación quedó bien con él. Facundo sabe quién soy yo y yo sé quién es él. Después que él se haya ido de boca, creyendo que me vio morir, fue una ensalada rusa y muy raro lo que quiso poner. Habla más de él que de mí”, aseguró la ex Chiquititas. Por otro lado, la artista de 42 años se refirió a otros conflictos que tuvo con el ex protagonista de Sos mi vida: “Cuando hubo cosas que no me gustaron, le he parado el carro y las he conversado con él. Por eso digo que lo conozco...”.