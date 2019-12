La separación de Yanina y Diego Latorre está en boca de todos. Primero se conoció que el comentarista deportivo tuvo un acercamiento con Julieta Biesa, una chica trans a la que le pidió "ir al telo", mientras que ahora salió una nueva "amante" a contar que tuvo un encuentro sexual en el que no la pasó bien. Sin embargo, la panelista rompió el silencio esta mañana e informó que su ruptura con el padre de sus hijos fue hace algunos meses. Mientras se trataba el tema de la supuesta infidelidad del exfutbolista, El Pollo Álvarez anunció: "Acá lo único que importa es la familia y los hijos. Más allá de si separan o no, el problema son los hijos. La familia sufre". No obstante, Nicole Neumann salió al cruce ya que, en su momento, Yanina contó que cuando se separó de Fabián Cubero lo dejó por Pablo Cosentino. "Igual, ella misma nunca tuvo esos recaudos para con otras familias y otros hijos", explicó. "No justifica, pero te quiero decir que por ahí las personas dicen 'si ella habla sin prejuicios de las familias e hijos de otros ¿por qué no voy a hablar de la ella?’. No es mi caso, yo jamás lo haría", sostuvo la modelo. "No estoy de acuerdo. Me parece que hay que tener cuidado", le retrucó Álvarez. Por lo que la panelista cerró: "Yo no estoy de acuerdo, yo jamás lo haría. Ni de un lado ni del otro".