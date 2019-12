Dolida por Oriana y Dybala

Hace meses que Oriana Sabatini y Paulo Dybala viven en Italia por la prometedora carrera del joven como futbolista del club Juventus. En su momento, la intérprete aclaró que no se había instalado en Europa, si no que sólo viajaba por períodos. Pero con la relación más afianzada, Oriana decidió mudarse el pueblo de Torino, donde se encuentra el futbolista. Ante este escenario, su mamá, Catherine Fulop, opinó acerca del radical cambio en la vida de la artista. La modelo comparó el noviazgo de Oriana y Dybala con el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi para decir: "Mi hija es re bajo perfil, no le gusta mostrar su intimidad. No especula con su vida sentimental". Sin embargo, consideró que la vida de las parejas de futbolistas suele ser "aburrida y sacrificada porque tienen que dejar sus cosas para acompañar a sus hombres". "En el caso de Ori, es su elección pero a mí me angustia un poquito", lamentó respecto a que la artista postergó su carrera musical para apoyar a Dybala.