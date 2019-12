Lo de Luciana Salazar metida en la política dejó de ser una broma que muchos hacían. La blonda sabe cómo aprovechar las oportunidades laborales, y en este caso su "revelación" como analista y comunicadora de noticias sobre los avatares de la dirigencia argentina da sus frutos. La criticaron, indagaron con malicia sobre "quién será el que le pasa la información" ya que siempre que Luli anticipa algo, sucede. "Data" no le falta, y se dice que tiene una muy buena fuente desde Miami. Otros arriesgan que es su ex pareja, el economista Martín Redrado. Ella contó que en realidad tiene tres buenas fuentes de información, que nunca revelará. Uno de los gerentes de noticias de C5N sorprendió a todos al confirmar que se encuentran en tratativas con la mamá de Matilda de cara a la programación 2020. "Estamos charlando con ella. La idea es darle una vueltita de tuerca a lo periodístico y hacer ruido sin desbarrancar, buscando nuevos formatos", aseguró. Luli reconoció que está dialogando con el canal: "No me queda otra que reconocerlo porque lo dijo el gerente de noticias de C5N. Tuvimos una reunión muy amena donde ellos me mostraron su interés en querer tenerme como figura del canal, me interesa, me gustó la propuesta". "Estamos encontrándolo, buscando un formato que esté bueno, que tenga entrevistas. Ellos tienen ganas de contar conmigo y a mí me encantaría. Pero estoy buscando un formato que me quede bueno. Ojalá que pueda funcionar y que pueda estar en la pantalla de C5N", expresó. Sobre el formato que estarían buscando, describió que no sería 100 por ciento político y aclaró que "va a ser de actualidad, sobre las cosas que pasan en el país, coyuntura, más bien enfocado en la política, con un poco de todo. Pero va a ser variado, no vamos a recibir solo políticos". Además, Luli admitió cuál es su mayor deseo: "Quiero entrevistar a Cristina Fernández de Kirchner". También, ayer trascendió que la propuesta de la emisora es para los viernes a las 23.15, pero ella prefiere los domingos -franja clásica para esta temática- y lo están evaluando. También, hay un canal de aire que le ofrece exactamente lo mismo. ¿Cuál será el que la convenza? Lo único cierto es que el año próximo irrumpirá una nueva analista política que seguramente patee el tablero.