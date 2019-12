Aniversario

Araceli González publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos de su casamiento con Fabián Mazzei y le dedicó unas sentidas palabras. La pareja comenzó a salir en 2007 y dieron el sí el 14 de diciembre de 2013. “En esta fecha hacía unos días que nos habíamos casado Fabián Mazzei. 14 de diciembre del 2013. Mi hijo fue quien quiso que sucediera. Fue una fiesta inolvidable, amorosa y rodeada de seres preciosos. Compartimos todos 3 días! La fiesta más larga, en una de las estancias más bellas de Buenos Aíres. Mis mejores recuerdos, sensaciones y calidez”, comenzó Araceli. Y siguió: "Son muchos años de estar juntos, caminando abrazados, fieles a nosotros mismos. Fieles y respetuosos a nuestro sentimiento. Mis hijos amaron este plan. Aman este plan. El plan de calidad de vida. Basado en la verdad y el respeto mutuo. Cuidando y entregando. Los adoro. Los 4 somos parte de esta historia. Tomas Kirzner, Flor Torrente #vidasaludable Que estamos juntos el 24 de diciembre de este año #12años un número! ¿No amor? Continuará...". Desde hace un tiempo, Araceli González y Adrián Suar, se enfrentaron mediáticamente y en la justicia, tras un reclamo de la actriz años después de separarse del gerente de Programación de El Trece, sobre una división de bienes que, según declaraciones de ella, nunca se realizó y la solicitud de acciones de Pol-Ka que nunca le rindió a la artista. Araceli y Adrián comenzaron su relación en 1996 y al año siguiente celebraron su casamiento con una fiesta para 250 personas en una quinta de Hurlingham. Fruto de esa relación, en 1998 nació Tomás Kirzner (el verdadero apellido del productor). Toto -como lo apodan sus seres queridos- heredó los dotes artísticos, eligió seguir su carrera en la actuación y hoy se destaca en Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV), la exitosa ficción de El Trece. En 2002 empezaron los problemas de pareja y, después de dos años de separaciones y reconciliaciones, en 2004 firmaron el divorcio en medio de una guerra legal por el patrimonio. La cifra que trascendió en su momento fue de no menos de ocho millones de dólares. La disputa sigue, lo que la actriz reclama es la venta del 5 por ciento de las acciones que Suar tiene de su productora Polka. “No sé hoy cuánto está el punto”, indicó en una reciente entrevista con Intrusos y agregó que “el juzgado le está dando un plazo de tiempo para que él lo pague”.“Yo reclamo lo que me corresponde y confío que la ley me asista. Todo lo que no se puede arreglar de manera armoniosa siempre es violento, porque infinidades de veces intenté hablar con su entorno, con gente que lo quiere mucho, con sus abogados, con sus socios. Les pedía por favor que tratemos de cerrar esto para que cada uno siguiera con su vida”, insistió Araceli.