Sensuales vacaciones

Decidida a cortar con la rutina de Buenos Aires, Miriam Lanzoni armó las valijas con su novio y voló rumbo a uno de sus destinos favoritos: Brasil. Felices y súper relajados, la actriz y Christian Halbinger arrancaron su viaje en Río de Janeiro, donde disfrutaron de la noche garota paseando por las emblemáticas calles de Ipanema. Y a medida de que avanzaban las horas, la alegría brasileña los conquistó. Alcanza con darse una vuelta por la cuenta de Instagram de Lanzoni para desear tener los "problemones" y dilemas que la ex de Alejandro Fantino enumeró, divertida, en estos días en los que su rutina diaria consiste en ir de la pileta del hotel a la playa. Tales como: "¿Diez aguas de coco al día es mucho?", "¿Cuál es el límite de caipis por hora?", "¿El pão de queijo es el mellizo brasileño del chipá?". Porque luego de Río, llegó la hora de enfilar hacia Isla Grande. Y en ese entorno agreste y natural, la pareja hizo gala del humor y de la complicidad que los une. Lanzoni compartió una serie de fotos intentando hacer una producción sensual de a dos, típicas de las revistas. "Chicos, no salen favorecidos en la produ. Yo te poso bien... Pero si me hacés parar sobre una piedra con verdín resbaladizo, mientras un cangrejo me muerde las patas, y el protector solar me entra a los ojos... ¡Imposible", expresó Miriam, dando cuenta de la realidad del backstage de esas fotos que siempre vemos como "perfectas". Lanzoni y Halbinger también visitaron Paraty, uno de los parajes que hechizaron a la actriz, que declaró en sus redes estar "tramitando la ciudadanía paraticence" en este lugar soñado. Pero fue en Cachoeira Pedra Branca donde Miriam demostró que si hay algo que le sobra es coraje, al compartir el registro fotográfico del súper salto ¿de panza? que realizó desde unas piedras. De cualquier modo, y sin lugar a dudas, las mejores fotos de todo su álbum (por el momento, porque el viaje aún no terminó), son esas en las que se la ve a ella, posando espléndida, mientras en el fondo se divisa a su novio, perdido en medio de un salto de agua.