Su actividad en las redes sociales le valió un Martín Fierro Digital a Cinthia Fernández en la terna Estrella Digital. Sin embargo, un error en la organización de Aptra hizo que la panelista de Los Ángeles de la Mañana no fuera invitada y no esté presente en la ceremonia para alzar su estatuilla. "Les agradezco a la gente del Martín Fierro Digital que me dieron un premio, pero se olvidaron de invitarme. A mí sola me pasa. Una vez que me dan un premio y no me invitan ¿Están todos locos? Nada, gracias. Les mando un beso, me hubiera encantado recibirlo. La próxima invítenme", dijo Cinthia a través de un video que subió a Instagram Stories, feliz con el resultado pero apenada por no poder estar presente. El Martín Fierro Digital de Oro se lo llevó Juan Manuel Paradiso y Canal 22 como Contenido Digital y Medio Digital.