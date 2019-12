Luego de que en octubre pasado Silvina Luna dejara su lugar como panelista en Incorrectas en medio de una polémica, la joven rosarina se preparaba para dar el gran salto a la conducción. La también DJ tenía planeado desembarcar en el ciclo Avanza el verano, de Canal 26 e, incluso, ya había firmado un contrato. Sin embargo, algo sucedió... “El canal no tiene nada que ver en todo esto. Estamos negociando para conducir un magazine por la señal todos los días a partir de marzo. El programa del verano era producción del sindicato de gastronómicos. Hubo incumplimiento de contrato y mi representante me aconsejó dar un paso al costado”, comenzó Silvina. “Firmé el contrato para ser la única conductora. Cuando fui a la primera reunión de producción me informaron que, en realidad, íbamos a ser tres conductores (después de ya haber firmado el contrato, donde están estipulados otros términos)”, agregó sobre el punto que detonó el escándalo. “Trabajo hace más de 15 años en TV y esto no me pareció profesional. Fue desprolijo e incómodo. Estaba muy entusiasmada con el proyecto, pero cuido mi energía y no me gustan ciertos tratos y la falta de profesionalismo. Así que preferí dar un paso al costado”, completó Luna.