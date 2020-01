Sinceridad brutal

Cuando a Nico Occhiato le propusieron formar parte del Bailando, su expareja, Flor Vigna, ya brillaba en la pista. Jamás se imaginó que llegaría a la final, ¡mucho menos que resultaría campeón! Y no fue el único: a Lourdes Sánchez su triunfo también la tomó por sorpresa. La bailarina, que formó parte del certamen de baile con Fede Bal, reflexionó sobre el triunfo del conductor. “Para mí se lo merecía alguien que haya estado desde el principio...", comenzó diciendo. En la misma línea, sincera, sentenció: "No estaba en mis cálculos que ganara Nico Occhiato, no me lo esperaba y no quedé conforme”. Para evitar cualquier tipo de malentendido, destacó el talento de la bailarina de Nico, Flor Jazmín Peña: "Es divina, es lo más ella". Sin embargo, antes de despedirse, volvió a apuntar contra el ex de Vigna: "Él no era un gran bailarín, para mí se lo merecían mucho más otros. Encima que ahora diga que no sabe si va a estar el año que viene... Parece que usó la pantalla, el medio, y listo”, cerró, tajante.