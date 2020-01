Sol Pérez está furiosa, y con razón. Porque la conductora fue víctima de un usuario de las redes que la usó para hacer circular un posteo falso que la convirtió en blanco de risas y burlas. En el posteo fake, la ex chica del clima supuestamente compartía un ingenuo comentario en sus historias de Instagram sobre la grave situación internacional que se vive luego de que Estados Unidos asesinara al general iraní Qasem Soleimani en Irak.

"Hoy me enteré que existen las guerras, no puede haber tanta maldad en el mundo. ¡Disfruten la vida!", decía el mensaje que se la atribuyó a Sol. Fiel a su estilo, ella no se quedó callada y reaccionó. "Yo no puedo creer que sean tan pelotudos para jugar con algo así. Vamos a ver si cuando les llega la carta documento por usar mi imagen y escribir cosas que yo jamás puse se hacen los vivos. Pelotudos", lanzó, enojada, en Twitter, disparando contra el usuario responsable, que "arrugó" y borró su cuenta de la red del pajarito. Pero la cuestión no quedó ahí. Porque la conductora se tomó el trabajo de responderle a más de uno. “Che, qué bueno que uses mi imagen para poner cosas que yo jamás puse. Vas a tener que hacerte cargo porque con estas cosas no se jode”, disparó. "Es un meme, Sol... No te lo tomes a pecho o te van a seguir boludeando. Te queremos", le respondieron. Y ella redobló: "¿Vos creés que es algo para hacer un chiste, una guerra? Además, ¿quién te dijo que podés poner una foto mía con una frase que jamás dije, y que me tengo que bancar que la gente sin cerebro piense que lo escribí yo? Pelotudo".