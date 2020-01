"A los 16 años estaba tan obsesionada con Angelina Jolie que me compré un cuchillo mariposa para aprender a hacer todos los trucos que podía hacer ella", comenzó a decir Oriana Sabatini a través de sus historias de Instagram. Acto seguido, mostró sus habilidades ocultas. Casi como una experta, la cantante de 23 maniobró el elemento filoso y desmostró que sabe del tema. Sin embargo, supo que su secreto iba a causar polémica en las redes ya que era una menor cuando decidió comenzar con esta práctica. Es por eso que mostró a Catherine Fulop, su madre, en las redes y manifestó: "Claramente igual no hay que comprarse un cuchillo mariposa a los 16 años, ¿o no, mamá? A los 16 años o nunca, porque es una estupidez".