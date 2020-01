Regalo a Daniel Osvaldo

Por cumplirse cuatro años de una separación marcada por insultos, tereceras en discordia e idas y vueltas parece que Jimena Barón y Daniel Osvaldo encontraron un equilibrio en su relación. Si bien no continúan su noviazgo, comparten la crianza de Morrison, el hijo de ambos. En las últimas semanas, la actriz demostró el retorno de un buen vínculo con el papá de su criatura. A fines de 2019 fue la ceremonia de graduación del jardín del pequeño y se mostraron juntos después de mucho tiempo para compartir el momento como familia. En un nuevo capítulo de esta historia de encuentros y desencuentros, la cantante sorprendió al futbolista con un importante regalo para su cumpleaños. El ahora jugador de Banfield celebró sus 34 rodeado de sus seres queridos y sopló las velitas junto a Momo. A través de una publicación en las redes sociales, Osvaldo reveló que su ex colaboró con la preparación de la torta para la fiesta. Morrison saludó a su papá y le entregó el delicioso pastel hecho con sus propias manos y la ayuda de la intérprete de "La Cobra". "¡Gracias por la torta mi rey! Y a la ayudante de cocina también, Jimena", escribió el deportista en una historia de Instagram y reveló el tierno gesto que tuvo su ex. También compartió diferentes momentos de la celebración en la que se lo ve con sus amigos, pero la intérprete no aparece entre las fotos.