La furia de Nicole

Se viralizó un impactante video en el que se ve cómo un cerdo es arrojado desde un helicóptero hacia una pileta en José Ignacio, una de las zonas más exclusivas del balneario de Punta del Este. A raiz de las duras imágenes, Nicole Neumann se expresó sin filtro sobre el hecho. El polémico film, que se popularizó bajo el título de "El chancho volador". habría sido capturado en el patio de la casa de Federico Álvarez Castillo, el dueño de la distinguida marca de ropa "Etiqueta Negra", y su pareja Lara Bernasconi. Sin embargo, la modelo separó a las figuras del cuestionable episodio. "El que hizo eso es un tarado mental que le parece gracioso jugar con la vida de un ser vivo y sintiente, es absolutamente patético y repudiable", criticó y aclaró: "No tengo idea de quién es porque no se ve en en el video ni reconozco ninguna voz". La ex de Fabián Cubero es conocida por su amor a los animales y su vehemente defensa por sus derechos. Es por ésto que la panelista no evitó pronunciarse al respecto. "Las personas que están abajo filmando el cielo sabían lo que iba a pasar porque nadie filma el cielo porque sí", cuestionó. Sobre el ejercicio de violencia contra los animales, disparó: "Es gente violenta, cero empática con cualquier ser viviente, con lo cual puede serlo con cualquier persona. No me parece que se naturalice este tipo de 'espectáculos para la familia' en el que se naturaliza la violencia a cualquier ser sintiente". "Después los chicos creen que es divertido torturar a un perro, a un gato y eso el día de mañana termina en un femicida o en algún psicópata que le hace mal a otra persona", apuntó filosa.