"Es un prejuicio machista"

A fines del año pasado Julieta Prandi (38) confirmaba que estaba empezando una relación con Guido Sardelli (31), miembro de la banda de rock Airbag, después de varias semanas de rumores. Y aunque la actriz de Atrapados en el museo prefiere no ponerle un título a su vínculo, en una nota, abrió su corazón sobre su estado sentimental. “Es una excelente persona, que conocí hace poco y con quién todavía nos estamos conociendo… No puedo meterle más calificativos a la relación”, aseveró la modelo, mamá de Mateo (9) y Rocco (4) fruto de su matrimonio con Claudio Contardi, y se mostró molesta con quienes cuestionan la diferencia de edad entre ambos. "Me parece un prejuicio machista", lanzó, contundente. ¿Qué fue lo que a la conductora le sedujo del músico? “Lo primero que vi fue su sonrisa. Conectamos. Tenemos muchas cosas en común: en un punto los dos trabajamos y nos hicimos conocidos de chicos. Compartimos un código y un lenguaje que tiene que ver con nuestra trayectoria y carrera”, aseguró. “Entendemos nuestras profesiones y estilos de vida. Quizás una persona que no es del medio no comprende una gira o no se banque que estés dos meses trabajando en Córdoba. Con Guido tenemos una mirada similar y somos amantes de la verdad. Nos gusta reírnos juntos y disfrutar el momento”, detalló Julieta Prandi, enamorada.