Un gran desafío

El comienzo de "Separadas", la nueva novela de El Trece, fue muy bueno en términos de rating, promedió 10.5 puntos. En su primer capítulo, la tira presentó el perfil de cada una de sus protagonistas: Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi y Julieta Nair Calvo. Cada personaje se diferencia del otro, como en el caso de Carolina Fernández (Accardi), quien padece síndrome de Asperger. La actriz interpreta a una joven que percibe y observa su alrededor de una manera distinta, y si bien no está diagnosticada, sus aptitudes están cercanas a esta patología. "Es un desafío de composición y de estudio", reconoció la actriz. Además, aseguró que debió elaborar su rol en la novela acompañada de un asesoramiento previo. Para componer esta nueva caracterización, la artista contó: "Tuve que recurrir a videos de YouTube, donde hay mucho material de personas que cuentan su experiencia". Asimismo, reveló que tiene "dos amigas con hijos con Asperger", por lo que se siente "muy empapada en el tema". "Como actriz es un desafío, me requiere una concentración extra. Carolina tiene gestos y movimientos que yo no. Es un personaje que me requiere un poco más de atención que otros que me son más cómodos. Pero estoy contenta con la propuesta de este año", confió. Sin embargo, la pareja de Nico Vázquez consideró que "ponerle una etiqueta a Carolina no cuenta demasiado socialmente. Lo interesante es que todos nos miremos con los mismos ojos y empaticemos con el otro tenga la etiqueta que tenga". Incluso en referencia a su papel en la tira de Polka, sugirió que "no encapsularla nos va a alivianar a todos y va a ayudar a mirarla con ojos de compasión, amor y respeto como a cualquier otro personaje. Más allá de las etiquetas somos personas". Luego del estreno de la ficción, la protagonista recibió decenas de comentarios sobre su interpretación ya que se trata de una expresión novedosa en la pantalla chica. A través de historias de Instagram, Accardi manifestó: "Gracias a todos por sus mensajes. Gracias a las mamás y papás que me escriben con tanto amor y que ven reflejados a sus hijos". También aprovechó la repercusión de su actuación para enunciar un mensaje social: "Si esto ayuda para empatizar e informarse, yo ya estoy hecha. ¡Los abrazo!".