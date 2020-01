Al abrir la puerta del prolijo departamento lo primero que se observa es una gigantografía tamaño natural de la dueña de casa. Al lado, cual guardiana, una perra de peluche -también de tamaño real- la secunda. "Osita llegó a mi vida en el 2008 cuando ella tenía tres meses", dice Sabrina Ravelli (34), ante la atenta mirada de su compañera perruna, que ya tiene 12 años.

-¿Cómo fue ese primer encuentro?

-En ese momento yo vivía en México y ella era muy chiquitita, una bola de pelos hermosa. Me acuerdo que me dijeron si quería que la bañaran antes de llevármela y les dije que sí. Estaba llenísima de garrapatas y pulgas, entonces se me ocurrió sostenerla mientras la bañaban y ahí ella venía conmigo, como si fuera su mamá. Después subimos al auto y cuando llegamos a la casa no se me despegaba.



-¿Se adaptó rápido a su nuevo hogar?



-Y... al rato que llegó hizo "pipí" en la habitación entonces yo le dije "Osita, esto no, no". Le agarraba el hocico y le mostraba más o menos cerquita lo que había hecho y la llevaba al jardín y le mostraba dónde se hacía. Y aprendió. O sea, en una palabra ella aprendió todo. Le enseñé a sentarse, también a dar una vuelta, a dar la patita.



-¡Hace de todo!



-Sí, encima Osita ha vivido ya en trece hogares. Nació en México, después nos vinimos a Buenos Aires con quien era mi pareja en ese momento, me separé, también vivió con mi tía y un poco con mi mamá y mi papá, cuando me iba de gira con alguna obra de teatro y así.



-La mimás mucho y vemos que tiene todo un kit con sus cosas, ¿podés enumerarlo?



-Ella tiene su platito rosa para su alimento y también su platito rosa para el agua. Tiene un collar con un colgantito que dice "Llamá a mi mamá" y los teléfonos atrás por si se pierde. Tiene todo su set, que incluye colchoncito.



-¿No hacen colecho?



-No. No me gusta que los perros suban a la cama. E incluso me ha pasado alguna vez de querer abrazarla y subírmela por un ratito, pero me mira y se baja ella sola. Le digo "pero vení con mamá", la subo y no hay caso, no le gusta ni la cama ni el sillón.



-¡Qué respetuosa!



-Sí. Mirá, a ella le podés dejar por ejemplo un pollo al spiedo delante de sus ojos, con todo ese olorcito riquísimo, y le decís "no lo toques" e irte y volver a las seis horas y el pollo va a estar intacto. Realmente es muy obediente.



-¿Qué sentís por Osita?



-Para mí es como mi hija. Tenemos una afinidad y un amor enorme. Nos entendemos absolutamente. ¿Viste eso que dicen que los perros se parecen a los dueños? Dicho y hecho, en este caso es cierto. Nos llevamos increíble, nuestra convivencia es espectcular y no molesta para nada, es una dulce, una tierna. Osita es lo más.