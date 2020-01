Después de confirmar su tercer embarazo, Paula Chaves optó por el "parto humanizado" para dar a luz, método poco usual y que despertó críticas por parte de Yanina Latorre quien se mostró en desacuerdo con su elección. Junto con Pedro Alfonso, la modelo confió que esperan una nena y que por ahora piensan llamarla Filipa. "A ver, todo el mundo pare como puede, da la teta como puede, hay gente que tiene que salir a laburar y no los puede criar. Además está esto del colecho, que duerman todos en una cama hacinados, no estoy de acuerdo. Ellas que lo hagan", lanzó Latorre sin filtro. También criticó a Zaira Nara, quien eligió el mismo método que Paula. "Chicas, terminen de creerse que son distintas por los partos. Se creen que están en un pedestal, que son distintas, originales", apuntó Yanina. Sin embargo, Paula no se quedó callada y salió a contestarle. A través de las historias de Instagram, la mamá de Olivia y Baltazar arremetió: "Nos tildan de cool y originales por querer que se nos respete en un parto natural. ¡Qué desinformadas algunas mujeres!". "Cada una es libre de elegir lo que quiera, pero de elegir", remarcó en alusión a los comentarios de la panelista. Además, consideró que "siempre cuando se habla de parto humanizado salen estas polémicas que no deberían ni existir". Además, afirmó: "un parto humanizado es un parto y nadie se cree más madre que nadie por parir".