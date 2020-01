Si hay algo que queda claro es que Cinthia Fernandez y Luciana Salazar no tienen buena onda. Y ahora la bailarina volvió a sumar un poroto en esta discordia que no tiene fin y que nació durante el Bailando 2019, con Martín Baclini en el medio de las dos. ¿Qué pasó? Mientras Baclini y Salazar coinciden en Miami, Cinthia reveló que la rubia le dijo a su ex novio que ella era "una acosadora". Fue Ángel de Brito quien le preguntó a la panelista si era cierto que Luli había dicho "es una acosadora, cambiale las claves". "Sí. Él contó que yo le había hecho un regalo y ella, que es una cizañera, le dijo eso", contó Fernández. Y explicó que, al momento de enterarse del asunto por medio de una seguidora, reaccionó enviándole un mensaje "bastante fuerte" y él decidió bloquearla. "Tenía razón, estaba infumable", admitió. Luego, su compañera, Mariana Brey, metió dio su opinión: "Según supe, Martín quiere evitar a Luciana en Estados Unidos". Y ante el comentario de De Brito sobre que los dos habrían cenado juntos, Lourdes Sánchez interrumpió, celular en alto: "Me está escribiendo Martín y dice que quiere aclarar que anoche no estuvo con Luciana, sino que estuvo en un outlet hasta tarde". Finalmente, Brey cerró el asunto con una sincera conclusión: "Te digo, Cinthia, en la medida que sigamos hablando de Martín, no aparece otro candidato. Basta, soltalo".