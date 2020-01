Cambio de rumbo

Desde que anunciaron públicamente su relación, Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey dan cada paso juntos. Por eso, ella no dudó en aceptar acompañarlo a España, donde vivirán cuatro meses. Con Isabelita, su hija, ya están instalados en el Viejo Continente. ¿Por qué se fueron? El ex gobernador de Salta dará clases en la Universidad de Loyola Andalucía. Contenta por la oportunidad que se le presentó a su marido, Isabel mostró su primera foto familiar lejos de Buenos Aires. "Sevilla, enero 2020. Voy a empezar a subir más fotos, porque Lizzie me pregunta todo el tiempo dónde estamos y qué hacemos. Y yo no quiero usar tanto el teléfono, porque necesito ver todo lo que pasa y no perderme ni una sola cara de la beba... Así que decidí mostrarle por acá. A ella. A mis amigas. Y a ustedes. Vamos a ver si me sale", contó vía Instagram.