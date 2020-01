La muerte de Juan Carlos Acosta conmocionó al mundo del espectáculo. Jésica Cirio, que compartió con él la pista en el Bailando, era una de sus mejores amigas. Aunque está devastada y todavía "en shock", se puso de pie para salir a aclarar los tantos. Jésica se enteró de que una persona está pidiendo dinero para solventar la despedida de Juan. Preocupada, contó a través de sus historias de Instagram que no necesitan nada y pidió que no le hicieran caso. "Hola a todos. Hay una persona que se está contactando con distintas figuras del medio pidiendo dinero para solventar la despedida de Juanky. Esto es totalmente falso porque no se necesita absolutamente nada y esta persona se está aprovechando de la situación. Por favor no le hagan caso”, comentó. Además, habló sobre las especulaciones que giran alrededor de la causa de muerte del bailarín y aclaró que su fallecimiento no tiene que ver con el consumo de anabólicos. "Lamento mucho la información falsa que se está comunicando. Juan desde hacía mucho tiempo no tomaba nada relacionado con el gimnasio, estaba haciendo la carrera de psicología y se lo veía muy bien, feliz. Dejen de especular. Era un chico joven, lleno de luz y con muchas ganas de vivir", cerró.