Cuerpo escultural

Quizá cuando en la adolescencia se adentró en el healthy lifestyle no imaginó que a los 31 años iba a lograr tamaño progreso y reconocimiento mundial. Desde hace varios años, la venezolana Michelle Lewin es una de las máximas referentes de la industria del fitness a nivel global. Junto a Jen Selter, Kayla Itsines o Anllela Sagra son gurús de la preparación física que atraen a millones en las redes sociales. Por ejemplo, solo en Instagram cuenta con más de 12.5 millones de seguidores. La popularidad es una característica que la define como atleta, además de sus conocimientos y capacidades. La venezolana acumula millones de seguidores en sus diferentes canales sociales De visita por Argentina, la reina fit contó su inicio y parte de su rutina diaria para mantener una silueta envidiable. "Comencé en el mundo fitness por falta de autoestima, por no sentirme bien conmigo misma. Este estilo de vida me ha dado la oportunidad de superar esa etapa", reveló en una entrevista con Jesica Cirio. Michelle tuvo sus primeros entrenamientos a los 17 años, una decisión de la que no se arrepintió a pesar de que pueda parecer una edad prematura: "Hoy en día pude encontrar el cuerpo que deseaba durante muchos años, pero tuve que trabajarlo mucho, con mucha constancia, disciplina. Puedo decir que lo logré". La escultural figura demanda de seguir una exigente rutina. "Trato de entrenar aunque sea una vez al día. Dedico solamente dos horas en el gimnasio o un poco más. Depende de cuál masa muscular vaya a entrenar". Las sesiones de ejercitación las divide en 45 minutos de cardio y el tiempo restante, en prácticas de musculación. Con respecto a la dieta, asegura que come cada tres horas, aunque siempre con porciones pequeñas. Consume "carbohidratos 'buenos' a la mañana y el resto proteínas con vegetales y ensaladas". Junto al plan alimenticio, destaca la importancia de dedicar las horas necesarias de descanso para una recuperación eficiente y mantener el ritmo. "Los domingos descanso y es mi día permitido (para las comidas)".