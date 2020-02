Todo por amor

¿Qué le depara el 2020 a Charlotte Caniggia? En principio, un futuro lejos de la Argentina. La ex participante del Bailando contó que se va a vivir a Miami con su novio, Roberto Storino Landi, con quien sale desde hace un año. Muy contenta, la mediática fue la estrella invitada de la primera noche en el Carnaval Del Sol. Después de brillar en una de las carrozas del club Independiente, acompañada por su pareja, explicó por qué se alejará del país. "Encontré al hombre de mi vida y con él quiero formar mi familia", aseguró la mediática. La idea de mudarse fue de Roberto, que apostó el todo por el todo con su novia: convivencia y matrimonio. "Nos vamos a vivir los Estados Unidos. No quiero que Charlotte trabaje más. A ella la apasiona todo lo que hace, pero sufre bastante todo el tema de la fama. Ya le propuse casamiento... Si acepta, arrancamos una nueva vida juntos”, comentó el empresario. Aunque todavía Charlotte no comunicó su decisión, elogió públicamente la forma de ser de su novio. "Es un amor, me cuida y me mima todo el tiempo", cerró, muy enamorada.