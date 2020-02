Pícara confesión

En abril de 2019, los cinco años de amor de Alejandra Maglietti (34) y Jonás Gutiérrez (36) llegaron a su final. Desde entonces, la panelista de Bendita no volvió a blanquear ningún romance ante la prensa. Invitada a Cortá por Lozano y disfrutando de su soltería, a Ale le preguntaron las profesiones de los hombres con los que estuvo en la intimidad, más allá de Jonás que es futbolista. Y ella contó cómo fue salir con un filósofo. "No salí con psicólogos. Te saca la ficha muy rápido y prefiero evitarlo. Sí salí con un filósofo. Era enroscado, todo el tiempo con la nostalgia. Fue una buena experiencia, pero no la repetiría. Después del filósofo salí con un futbolista", comentó Maglietti. Luego Vero Lozano le hizo íntima pregunta sexual: "A la hora del amor, ¿quién es más apasionado, un filósofo o futbolista?". Con la simpatía que la caracteriza, Ale detalló, siempre sin dar nombres de los protagonistas: "Los dos estuvieron muy bien. El filósofo era más 'cortero', pero lo hacíamos más veces, y el otro más larguero (en el sexo)... El filósofo me empezaba a hablar de Nietzsche en el medio (del acto sexual). Todo el tiempo tenía que ver con eso. Pero bueno, le gustaba mucho Nietzsche".