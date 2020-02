¿En crisis con su novio?

De novios hace poco más de tres meses, Sol Pérez y Guido Mazzoni se convirtieron en una de las parejas más top de la temporada. Ambos comparten la pasión por el entrenamiento físico y parecía que la química entre ellos no se acabaría jamás, pero la modelo sorprendió a todos con un completo cambio de actitud. En medio de la obra "Veinte millones" en Mar del Plata, la ex chica del clima había asegurado que tenía deseos de ser mamá junto a su novio y que estaba esperando que llegue la propuesta de casamiento, signos de que el romance estaba consolidado. Además, en las redes sociales la actriz subía imágenes de los mejores momentos compartidos y sus seguidores le manifestaban su total apoyo a la pareja. Sin embargo, en las últimas horas, la modelo decidió eliminar todas las fotos que tenía con el personal trainer en su cuenta de Instagram, mientras que él dio de baja su perfil en la misma red social. Esta sospechosa actitud enciende las alarmas sobre un momento crítico entre ellos y su relación. Sol, todavía, no dio explicaciones sobre el repentino cambio en sus redes, pero parece que no se trata de un buen síntoma para el flamante romance.