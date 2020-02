Dejó la Obra

Tras una temporada donde no faltaron escándalos que la vinculen, Sol Pérez se despidió de "Veinte Millones", la obra de teatro que realizaba en el teatro Atlas de Mar del Plata. A fines de diciembre y comienzo de enero, la mediática tuvo fuertes enfrentamientos con su compañera de elenco, Mónica Farro, un hecho que obligó a suspender algunas funciones de la obra por sus cruces. No obstante, la ex chica del clima ya no compartirá más el escenario con la vedette luego de su desvinculación. "No hay razones principales. Tengo que ponerme a trabajar en Buenos Aires. Estoy en Radio Rivadavia, que se mudó, y los dos programas de tele en los que estoy ya arrancaron; tengo que negociar con la radio y con la tele. Es algo que estaba charlado con la producción. Está todo bien", explicó Pérez. Horas más tarde, la modelo volvió a hablar y allí agregó: "Algún roce en algún momento (con la producción), algún 'che, yo había hablado tal cosa y vos me prometiste'. A mi me dieron la oportunidad de hacer un protagónico y, bueno o malo, lo hice". Por ésta decisión, algunos tildaron a la rubia de "poco profesional". De todos modos, eso a Sol no le afectó en lo más mínimo."Se está remando en el teatro. El que te dice que hace sala llena todas las funciones, lo dudo mucho la verdad. Pero es una temporada que se está remando. Si hubiese sido 'yo me quiero ir', tal vez me iba hace 15 días o el mes pasado. Sin embargo, me quedé e hice lo mejor posible. Después nos sentamos a charlar y nos pusimos a discutir qué era lo mejor para los dos y para mi también. Mis compañeros saben lo que siento y lo que pienso", aclaró. Pero, ¿cómo reaccionó Carmen Barbieri ante esto? "Recién me entero. ¿No va a estar los 15 días de marzo? Te creo. Ahora voy a preguntar. Me hubiera gustado que Solcito estuviera hasta el final. Vamos a tener que ensayar con la reemplazante entonces. Imagino que se irá porque tiene otros compromisos. No sé qué contrato firmó. Lo que sé es que seguimos hasta el 15 de marzo, que volvemos en 'Semana Santa' y que vamos a hacer gira", declaró la capocómica.