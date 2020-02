Pasan los años y los nombres de Luciana Salazar y Martín Redrado siguen apareciendo juntos en los titulares, a pesar de que hace tiempo que esa pareja repleta de idas y vueltas se disolvió. Pero para este último San Valentín, un rumor que volvió a vincular a Luli en una escena romántica con el economista escaló hasta llegar al portal de revista Caras. Y su paciencia llegó a un límite. Furiosa, la modelo y pitonisa de la política descargó su enojo con un mensaje en Twitter. "Por favor, ¡no me vinculen más con una persona que se portó mal con mi hija! Porque cada vez que pasa, se me revuelve el estómago. Ni siquiera pidió disculpas", escribió Salazar en su tweet. Según aseguraba la nota que Luli compartió, los dos habrían cenado en un restaurante de Puerto Madero por el Día de los enamorados. En la velada, también habría estado la novia de Redrado, María Luján Sanguinetti. ¿La fuente de esta información? Una cuenta de Instagram que publica rumores a partir de mensajes que envía la gente. Esta no es la primera vez en lo que va de 2020 en que la mamá de Matilda expresa su bronca cuando la relacionan con el ex presidente del Banco Central. En enero, lanzó sus dardos contra la misma revista al descubrir su foto en la tapa, en un recuadro junto a Redrado por el hecho de haber coincidido en Punta del Este.