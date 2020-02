Duerme con guantes

De visita en "Cortá por Lozano", Guillermina Valdés se sentó en el diván junto a la conductora reemplazante, Flor Peña, y abrió su corazón: su relación con Marcelo Tinelli, la convivencia y la crianza de sus hijos fueron algunos de los puntos de la íntima entrevista que dio en el ciclo de Telefé. Sin embargo, uno de los momentos más desopilantes del reportaje fue cuando una amiga la deschavó a través de un videó y contó que la modelo... ¡usa guantes para dormir!. Es que Guillermina es fanática de la vida sana, y siempre se cuida y entrena "porque las mujeres después de los 40 necesitamos entrenar fuerza". Pero, a su rutina de ejercicios se suma otra práctica muy peculiar. "Me pongo crema de manos y unas gotitas de aceite de almendras. Después me pongo guantes de lana, porque absorbe mejor. Pero lo hago en otoño e invierno", explicó. Por otro lado, también se refirió a su vínculo con el conductor de "ShowMatch". Al respecto, manifestó: "Marcelo (Tinelli) me ayudó mucho porque es concreto, expeditivo y hacedor. En cambio, a mí me cuesta concretar. Soy una agradecida siempre a la gente con la que me he encontrado, amigos, parejas". "Con Marcelo nos complementamos mucho y nos ayudamos mutuamente, desde las charlas, las energías, las miradas de la vida, absolutamente diferentes pero complementarias. Soy brava y gran discutidora. Con respeto, pero digo lo que me parece. Marcelo siempre me dice que pensaba que yo era diferente, más dócil", admitió. Además, aseguró que "el amor va mutando" y eso lo aprendió con el tiempo. "Aprendí a quererme y dejé de buscar tanto afuera. Hoy elijo a mi pareja desde otro lugar, no para complementarme porque sé que sola estoy completa. Estoy enamorada de Marcelo, lo admiro y me gusta construir con él. Siento que amo diferente a cuando era más joven", detalló. Por último, la madre de Dante, Paloma, Helena (los tres hijos que tuvo con Sebastián Ortega) y Lorenzo (el pequeño que tuvo con Tinelli) confesó que la llegada del más pequeño del clan Tinelli fue toda una sorpresa. "Ya había cerrado la fábrica, pero quedó una puertita abierta. Lolo fue un regalo hermoso. Fue fuerte porque me cuidaba y no lo esperábamos, pero es una bendición", recordó.