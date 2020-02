Habló de la China

Recién llegada a Buenos Aires desde Londres, en el aeropuerto y ante la andanada de consultas, China Suárez no negó estar nuevamente embarazada. Cuando los cronistas le preguntaron si ya la podían felicitar, pícara, lanzó: "Ustedes ya lo confirmaron y debatieron". Claramente, Laurita Fernández está al tanto de la situación. De novia con Nicolás Cabré, el ex de Eugenia y padre de Rufina, sabe que el rumor de embarazo toma cada vez más fuerza. Sin embargo, intenta mantenerse al margen. "Que se yo, no me enteré de nada y no me corresponde hablar del tema", aclaró. Sin embargo, se explayó en lo feliz que la hace que todos se lleven bien. Como "hija de padres separados", está contenta de que Nicolás y China tengan buena relación. Especialmente, porque Rufi disfruta del amor incondicional de su familia en sus dos casas.